欧洲股市触及五年最高收位 因预期欧央行将放宽政策

* FTSEurofirst 300指数上升0.3%，至1,293.63点

* Euro STOXX 50指数收高0.3%，报3,061.18点

* FTSEurofirst 300指数触及五年最高收位

* 汇丰控股公布第三季业绩后股价攀升

路透伦敦11月4日 -欧洲股市周一上涨至五年高位，受助于预期欧洲央行将放宽货币政策，以及汇丰控股(HSBA.L)股价上涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收涨0.3%，报1,293.63点，此为2008年中来最高收位。该指数盘中也触及五年高位1,297.01点。

欧元区绩优股指Euro STOXX50指数.STOXX50E也上升0.3%，至3,061.18点，上周触及纪录高位的德国DAX指数.GDAXI也收涨0.3%，报9,037.23点。

汇丰控股攀升2.3%，为FTSEurofirst300指数带来最多点数升幅，此前汇控公布第三季获利增加10%，且发布良好的财测。

市场预期欧洲央行在周四政策会议上将持宽松基调以扶助区内经济，这也支撑欧洲股市。

根据汤森路透StarMine数据，已公布业绩的泛欧洲STOXX 600指数成份股企业中，53%的第三季业绩逊于市场预期。

英国富时100指数.FTSE收高0.43%，至6,763.62点；法国股市CAC40指数.FCHI上涨0.36%，报4,288.59点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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