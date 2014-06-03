欧洲股市走低 等待欧央行政策决定

必和必拓下调煤炭和铜全年产量预测 着手分拆部分石油资产
路透悉尼4月26日 - 澳洲矿业巨擘必和必拓 周三下调焦煤和铜全年产量预测，因澳洲多座矿场遭遇恶劣天气，以及上季智利的劳工行动。
路透巴黎6月3日 - 欧洲股市周二在清淡成交中走低，部分基准指数从数年高位回落，因在周四欧洲央行政策会议前，投资者不愿追涨。
周二公布的数据显示，欧元区5月通胀年率意外回落，巩固了欧洲央行将采取进一步举措支持区内脆弱经济复苏，并避免出现通缩的预期。
市场广泛预期，欧洲央行将下调再融资利率，将存款利率调降至负值，并推出针对企业的长期再融资操作(LTRO)。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3下跌0.4%，收报1,374.78点。成交量仅相当于过去三个月日均成交量的约四分之三。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E回落0.2%，报3,241.04点。德国DAX指数.GDAXI收跌0.31%，报9,919.74，周一触及接近万点大关的纪录高位。
尽管近期经济数据直指欧元区经济复苏慢于预期，但欧股因预期欧洲央行将采取进一步举措干预经济而受到支撑。
年内迄今，FTSEurofirst 300指数累计上扬4.4%，意大利和西班牙等二线国家股市领涨。意大利FTSE MIB指数.FTMIB年内迄今上扬14.2%，西班牙IBEX指数.IBEX同期涨幅为8.7%。
美银美林的策略师建议押注欧洲央行将采取进一步行动的投资者买入建筑和金融服务类股。
英国富时100指数.FTSE收低0.41%，报6,836.30点；法国CAC-40指数.FCHI跌0.27%，收报4,503.69点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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