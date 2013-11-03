欧洲股市从五年高位回落

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数回落0.2%

* 苏格兰皇家银行公布业绩后急挫7.5%

* 雷诺走低，之前合作方日产下调财测

路透伦敦11月1日 -欧洲股市周五从五年高位回落，因最新的企业获利疲弱的迹象拖累苏格兰皇家银行(RBS.L)和车商雷诺(RENA.PA)走低。

苏格兰皇家银行是跌幅最大的FTSEurofirst300指数.FTEU3成份股，之前该公司意外宣布录得亏损，分析师预期为录得盈利。

该行重挫7.5%，尽管公司计划成立一内部“坏账银行”，与市场预期一致。

雷诺也急跌4.3%，之前日本合作方日产(7201.T)下调获利预估。

根据汤森路透StarMine提供的数据，在已经公布业绩的泛欧STOXX600指数成份股企业中，53%的业绩不及市场预期。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收跌0.3%，报1,289.52点，从周四触及的五年收盘高位1,292.73点回落。

股市在下午的交易中扩大跌幅，因强于预期的美国数据再度提醒人们美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能较预期提前缩减刺激规模。

英国富时100指数.FTSE收高0.05%，至6,734.74点；德国DAX指数.GDAXI收跌0.29%，报9,007.83点；法国股市CAC 40指数.FCHI回落0.62%，报4,273.19点。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。