欧洲股市走高 医疗股领涨

日本东芝旗下西屋电气周二申请破产是个理想选择--消息（更新版2）
路透东京3月27日 - 据直接了解情况的消息人士透露，东芝旗下的美国西屋电气最早可能周二申请破产保护，希望在财年结束之前控制损失。
* FTSEurofirst 300指数收升0.3%
* Grifols和Shire的并购消息令两家企业股价上涨
* BSkyB在欧洲冠军联赛播放权竞标中输给BT，股价大跌
* 保险商RSA爱尔兰分支遭调查，股价下挫
路透伦敦11月11日 -欧洲股市周一上涨，由医疗股领涨，因投资人看好该行业的并购活动，但付费视频运营商BSkyB和保险商RSA股价下跌，限制股市涨幅。
西班牙药业公司Grifols(GRLS.MC)急升4.5%，此前公司并购诺华制药NOVN.VX旗下输血测试分支，而Shire(SHP.L)宣布以42亿美元收购ViroPharma以加强其业务组合后，股价上涨0.9%。
“通常被收购的公司股价表现好于收购公司，但市场似乎很看好这些交易，Shire表示，此项交易将扶助公司在完成并购后第一年的获利，这令人安心，”BGC Partners分析师Mike Ingram说。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.3%，报1,298.52点，延续过去五周涨势。
欧元区绩优股Euro STOXX 50 .STOXX50E升0.6%，至3,052.83点。
英国大型付费视频运营商BSkyBBSY.L股价暴跌10.9%，至833.5便士，交投活跃，因投资人抛售该股，此前公司在欧洲足球冠军联赛(ChampionsLeague)播放权竞标中输给BT (BT.L)，后者股价上涨0.4%。
英国最大的财产和意外伤害保险RSA(RSA.L)股价暴跌10.5%，成交量较90日均值多七倍，该公司正调查其爱尔兰分支过去至少两年的损失及保费，因之前进行的内部调查导致RSA在一周内第二次发布盈利预警。
英国富时100指数.FTSE收高0.3%，至6,728.37点；德国DAX指数.GDAXI上升0.33%，报9,107.86点；法国CAC-40指数.FCHI上涨0.7%，报4,290.14点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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