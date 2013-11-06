欧洲股市触及五年高位

* FTSEurofirst 300指数收高0.4%，触及五年新高

* 荷兰国际集团和Adecco业绩优于预期，为股市上涨带来新动能

* 股市在尾盘缩减涨幅，因交易商担忧欧洲央行货币政策

路透伦敦11月6日 - 欧洲股市周三触及五年高位，此前荷兰国际集团(ING)和人力资源服务公司AdeccoADEN.VX公布优于预期的业绩，为股市上涨带来新动力。

不过，主要股指在尾盘缩减涨幅，此前Market News的报导令市场对欧洲央行周四减息的预期降温。

荷兰国际集团ING.AS和全球最大人力资源服务公司AdeccoADEN.VX公布的业绩优于预期，令股价分别大涨3.5%和3.6%。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收升0.4%，报1,296.58点，稍早触及五年新高1,300点。

这些企业业绩擦亮迄今表现平平的业绩期，汤森路透StarMine数据显示，已公布业绩的STOXX Europe600指数成份股企业中，49%的获利逊于预期，所占的比例高于近期几季。

不过，Datastream数据显示，分析师下调企业评等的步伐放慢，显示市场对公司未来获利的悲观情绪有所缓解。

“环境正在改善，因此预期未来公司获利将显着好转，”财富管理公司B Capital董事总经理Lorne Baring说。

英国富时100指数.FTSE收低0.08%，至6,741.69点；德国DAX指数.GDAXI收升0.35%，报9,040.87点；法国股市CAC 40指数.FCHI上涨0.79%，报4,286.93点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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