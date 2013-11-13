欧洲股市下跌 受货币政策不确定性拖累

调查：新加坡金管局4月料维持政策不变 今年底有收紧政策风险
路透新加坡4月3日 - 新加坡央行4月会议料将维持以汇率为基准的货币政策不变，不过部分人士预期今年稍晚将收紧政策，因通胀上升且出口好转。
* FTSEurofirst 300指数跌0.6%，Euro STOXX 50指数收低0.5%
* 英国股市跑输，因担忧英央行将升息
路透巴黎11月13日 -欧洲股市周三下跌，泛欧绩优股指数触及三周低位，受累于央行货币刺激政策的不确定性，促使投资人对股市近期涨势获利了结。
数据显示，英国就业市场改善速度快于预期，令投资人臆测英国央行将提前升息，英国富时100指数.FTSE因此下挫1.4%，至6,630点，表现落行于其他欧洲股指。
另一打压欧洲股市的因素是，亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二稍晚称，美联储仍可能在12月17-18日政策会议上缩减购债规模，早于大部分一级交易商的预期。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%，报1,283.67点，稍早触及三周低位。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.5%，至3,021.17点。
股市尾盘缩减跌幅，此前华尔街日报报导，欧洲央行执委普雷特表示，欧洲央行在需要提升通胀时，可实施负利率或购买银行资产。
德国DAX指数.GDAXI下滑0.24%，报9,054.83点；法国CAC-40指数.FCHI下跌0.56%，报4,239.94点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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