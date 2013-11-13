版本:
中国
国际财经 | 2013年 11月 14日 星期四 07:42 BJT

欧洲股市下跌 受货币政策不确定性拖累

* FTSEurofirst 300指数跌0.6%，Euro STOXX 50指数收低0.5%

* 英国股市跑输，因担忧英央行将升息

路透巴黎11月13日 -欧洲股市周三下跌，泛欧绩优股指数触及三周低位，受累于央行货币刺激政策的不确定性，促使投资人对股市近期涨势获利了结。

数据显示，英国就业市场改善速度快于预期，令投资人臆测英国央行将提前升息，英国富时100指数.FTSE因此下挫1.4%，至6,630点，表现落行于其他欧洲股指。

另一打压欧洲股市的因素是，亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二稍晚称，美联储仍可能在12月17-18日政策会议上缩减购债规模，早于大部分一级交易商的预期。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.6%，报1,283.67点，稍早触及三周低位。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E下跌0.5%，至3,021.17点。

股市尾盘缩减跌幅，此前华尔街日报报导，欧洲央行执委普雷特表示，欧洲央行在需要提升通胀时，可实施负利率或购买银行资产。

德国DAX指数.GDAXI下滑0.24%，报9,054.83点；法国CAC-40指数.FCHI下跌0.56%，报4,239.94点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐