欧洲股市下跌 受货币政策不确定性拖累

数据显示，英国就业市场改善速度快于预期，令投资人臆测英国央行将提前升息，英国富时100指数.FTSE因此下挫1.4%，至6,630点，表现落行于其他欧洲股指。

另一打压欧洲股市的因素是，亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周二稍晚称，美联储仍可能在12月17-18日政策会议上缩减购债规模，早于大部分一级交易商的预期。