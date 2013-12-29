欧洲股市收在五年高位 德股DAX指数创新高

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* FTSEurofirst 300指数大涨1.1%，Euro STOXX 50指数收高1.3%
* FTSEurofirst 300指数六个交易日大涨5.3%，今年迄今升16%
* 德股DAX指数创新高
路透巴黎12月27日 -欧洲股市周五在圣诞节假期后恢复年底大幅升势，收在五年最高水准，德股DAX指数.GDAXI触及纪录高位。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3在疏落交投中收高1.1%，报1,314.29点，为2008年中来最高收位。该指数自12月17日来大涨5.3%，今年势将录得16%的升幅。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1.3%，报3,111.37点，触及五年收盘高位。
德股DAX指数.GDAXI收高1.06%，至9,589.39点的纪录收盘新高。该指数今年迄今升幅高达26%，表现远胜泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数。
这部分反映出德国作为欧元区经济复苏火车头的角色，本月数据显示德国消费者信心升至近六年半最高。
英国富时100指数.FTSE收高0.85%，报6,750.87点；法国CAC指数.FCHI升1.4%，报4,277.65点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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