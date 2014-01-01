欧洲股市以小涨为2013年收关

花旗集团因损害房贷借款人权益而被处以2880万美元罚金
路透华盛顿1月23日 - 美国消费者金融保护局(CFPB)周一称，花旗集团的抵押贷款部门被处以2,880万美元的罚金，因其未让房贷借款人知晓可避免止赎的选项，借款人很难申请减轻负担。
* 新年假期前许多股市只开半日
* FTSEurofirst 300指数和Euro STOXX 50指数今年表现为2009年来最佳
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数今年升16%
* 欧元区绩优股Euro STOXX 50指数今年升18%
* 许多投资人在欧洲市场中仍最青睐德股
路透伦敦12月31日 -欧洲股市周二以小涨为2013年收关，泛欧股指创下2009年来表现最佳的一年，许多投资人预计明年股市将进一步走强。
尽管股市升势仍面临诸多风险因素，包括公债收益率可能攀升、中东和非洲内乱可能造成油价上涨，但交易商预计随着全球经济逐步改善，会继续在明年支撑股市。
周二成交疏落，包括德国、意大利和瑞士等许多欧洲市场已经休市。
法国CAC-40指数.FCHI收高0.47%，报4,295.95点，今年升18%。西班牙IBEX指数.IBEX升0.2%，报9,916.70点，今年升幅高达约21%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.3%，报1,315.22点，欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数.STOXX50E收高0.3%，报3,109.02点。
两个股指今年升幅分别为16%和18%，都是2009年来表现最好的一年，因经济复苏迹象以及央行长期提供廉价资金，带动股市活力。
但欧股今年升势不及美国和日本股市，一些交易商和投资人认为欧洲经济体表现持续不平衡可能导致明年欧股仍将跑输。
尽管德股DAX指数创下了纪录高位，其他欧洲股市离2007年所创的高位还有一段距离，显示德国经济复苏强过其他欧洲邻国。
法国CAC指数.FCHI还要升超过40%才能到2007年所创高位，西班牙IBEX指数则必须要涨超过60%，意大利FTSEMIB指数.FTMIB还差134%。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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