欧洲股市重挫 录得七个月最大单日跌幅

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* FTSEurofirst 300指数大跌2.4%，为七个月来最大单日跌幅
* Euro STOXX 50指数跌穿关键支撑位
* 阿根廷披索暴跌，是市场焦点所在
* 西班牙股市急挫，受拉美敞口拖累
* 西班牙IBEX指数市场蒸发约190亿欧元
路透巴黎1月24日 -欧洲股市周五录得七个月来最大单日跌幅，1月的剩余涨幅全数被抹掉，因投资人担忧拉美经济和拉美货币，引发对欧股一轮获利了结卖盘。
西班牙股市是重灾区之一，其IBEX指数.IBEX劲跌3.6%，这次下跌令西班牙绩优股市值蒸发约190亿欧元。
在拉美市场也有巨大敞口的法国集团Edenred (EDEN.PA)和Casino(CASP.PA)，分别急跌3.4%和4.4%。
阿根廷政府周五表示，决定放松严格的外汇管制措施，周四阿根廷披索创下了12年来单日最深贬势。
巴西雷亚尔也跌至五个月低位，土耳其里拉跌至纪录低点，南非兰特大挫至五年低位。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收跌2.4%，报1,301.34点。该指数全数回吐2014年迄今录得的所有涨幅，较年初下跌1.1%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E劲跌2.9%，跌穿50日移动均线，发出负面技术信号。
周五成交放量，Euro STOXX 50指数的成交量是其过去三个月日均值的大约两倍。
尽管本周大跌，但投资人对欧股的兴致保持强劲。根据汤森路透Lipper数据，在截至1月22日的七日内，来自美国投资人对欧股的周度资金流入达到创纪录的12.7亿美元。
英国富时100指数.FTSE收挫1.62%，报6,663.74点；德股DAX指数.GDAXI大跌2.48%，至9,392.02点；法国CAC-40指数.FCHI急挫2.79%，报4,161.47点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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