欧洲股市延展反弹之势 受助于矿业股上涨

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
* FTSEurofirst 300指数收升0.8%，至1,300.11点
* Euro STOXX 50指数上涨0.9%，报3,038.49点
* 安赛乐米塔尔财测强劲提振矿业股
* 美国1月非农就业岗位增幅逊于预期
* Sunrise Brokers策略师建议逢低买入
路透伦敦2月7日 -欧洲股市周五延展从上月下跌中反弹之势，受助于矿业股上扬，因长期投资人押注股市将继续从欧元区逐渐复苏的经济中得益。
欧洲股市盘中一度缩减涨幅，此前美国公布弱于预期的非农就业报告，但之后迅速反弹，因交易商和投资人表示，全球经济缓慢加速的长期前景未变。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.8%，至1,300.11点。欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数.STOXX50E涨0.9%，报3,038.49点。
欧洲呈现缓慢复苏的迹象，且安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(ISPA.AS)周五表示，预期欧洲铁生产增加将带动今年获利增长。
安赛乐米塔尔的财测强劲提振矿业股，欧洲600基本资源指数.SXPP上涨1.6%，升幅跑赢大盘。
投资人关注到尽管美国1月非农就业岗位增幅逊于预期，但失业率下降至2008年10月来最低的6.6%。
Sunrise Brokers股票策略师ChrisMellor称，较之债券或现金，股票仍是回报最佳的资产级别，因为前两者的回报将受到全球主要央行低利率拖累。
Mellor建议，利用近期全球股市下跌的机会增加股票头寸。
英国富时100指数.FTSE收高0.2%，报6,571.68点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.49%，报9,301.92点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.96%，报4,228.18点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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