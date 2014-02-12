欧洲股市上扬 叶伦讲话安抚人心

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* FTSEurofirst 300指数升1.3%，Euro STOXX 50指数大涨1.5%
* 美联储主席对就业市场和缩减刺激措施的讲话令投资人放心
路透巴黎2月11日 -欧洲股市周二大涨，受企业业绩强劲以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)新任主席叶伦强调将继续美联储策略提振。
在她首次以美联储主席的身份做公开讲话中，叶伦表示，美联储在保持缩减刺激措施的轨道上，但承认就业市场复苏“远未完成”。她阐明不会突然改变货币政策路径。
“叶伦讲话符合前任美联储主席伯南克的基调。这给美联储的行动带来可见性，现在我们了解了他们将何去何从。这令投资人放心。”Global Equities量化销售交易部门主管David Thebault表示。
美国国会共和党领导人同意提出不附加条件的上调举债上限议案，可能消除了市场一不利因素。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.3%，至1,317.30点，欧元区绩优股EuroSTOXX 50指数.STOXX50E大涨1.5%，报3,077.08点。
英国富时100指数.FTSE收高1.23%，报6,672.66点；德国DAX指数.GDAXI收涨2.03%，报9,478.77点；法国CAC-40指数.FCHI收升1.09%，报4,283.32点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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