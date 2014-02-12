欧洲股市延续升势 因银行业绩强劲

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
* FTSEurofirst 300指数升0.7%，Euro STOXX 50指数收高0.6%
* 欧洲财报季表现为2012年第三季来最强
* 派息增加希望引发银行股大涨
路透巴黎2月12日 - 欧洲股市周三攀升，延续长达一周的升势，银行股领涨，因业绩强劲助燃派息增加的希望。
法国兴业银行(SocieteGenerale)(SOGN.PA)第四季扭亏为盈，该行表示将在今年回馈股东更多现金后，该股大涨4.7%，至近三年高位。
荷兰金融服务集团INGING.AS上扬3.6%，此前该公司公布的业绩优于预期，且表示会评估提前偿还政府最后一笔救助的可能性，这将为ING恢复2008年暂停的派息铺路。
STOXX欧元区银行股指数.SX7E升0.9%，今年迄今大涨约8%，表现远胜整体市场。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收升0.7%，至1,326.79点，在过去六个交易日大涨约4.4%，已经收复超过三分之二的1月底大跌的失地。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E涨0.6%，报3,094.89点。
欧洲业绩期几乎过半，其中59%的企业业绩符合或超过预估，为2012年第三季来最佳成绩。
英国富时100指数.FTSE收高0.04%，报6,675.03点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.65%，报9,540点；法国CAC-40指数.FCHI收升0.52%，报4,305.50点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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