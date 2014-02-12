欧洲股市延续升势 因银行业绩强劲

* FTSEurofirst 300指数升0.7%，Euro STOXX 50指数收高0.6%

* 欧洲财报季表现为2012年第三季来最强

* 派息增加希望引发银行股大涨

路透巴黎2月12日 - 欧洲股市周三攀升，延续长达一周的升势，银行股领涨，因业绩强劲助燃派息增加的希望。

法国兴业银行(SocieteGenerale)(SOGN.PA)第四季扭亏为盈，该行表示将在今年回馈股东更多现金后，该股大涨4.7%，至近三年高位。

荷兰金融服务集团INGING.AS上扬3.6%，此前该公司公布的业绩优于预期，且表示会评估提前偿还政府最后一笔救助的可能性，这将为ING恢复2008年暂停的派息铺路。

STOXX欧元区银行股指数.SX7E升0.9%，今年迄今大涨约8%，表现远胜整体市场。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收升0.7%，至1,326.79点，在过去六个交易日大涨约4.4%，已经收复超过三分之二的1月底大跌的失地。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E涨0.6%，报3,094.89点。

欧洲业绩期几乎过半，其中59%的企业业绩符合或超过预估，为2012年第三季来最佳成绩。

英国富时100指数.FTSE收高0.04%，报6,675.03点；德国DAX指数.GDAXI收涨0.65%，报9,540点；法国CAC-40指数.FCHI收升0.52%，报4,305.50点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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