欧洲股市持稳 欧央行会议前投资人观望

亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透伦敦/巴黎6月4日 - 欧洲股市周三持稳，此前数据证实欧元区经济复苏首季放缓，投资人静待欧洲央行周四宣布新的措施刺激经济成长。
欧盟统计局公布，欧元区截至3月的三个月内经济成长仅0.2%，巩固了投资人对欧洲央行将下调再融资利率，并将存款利率降至负值，以及推出针对中小企业信贷的措施的预期。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收平，收报1,374.75点，徘徊在周一触及的六年半高位下方。
CMC Markets分析师Jasper Lawler表示，“在明天前，没有人真的愿意大举押注。”
市场屏息以待令欧元区主要国家指数窄幅变动。德国DAX指数.GDAXI收高0.07%，报9,926.67点。法股CAC-40指数.FCHI微跌0.06%，报4,501.00点。
英国富时100指数.FTSE收低0.26%，报6,818.63点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)