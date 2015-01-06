欧洲股市尾盘遭遇抛售收低 因油价续挫及担忧希腊大选

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透伦敦1月6日 - 欧洲股市周二受尾盘抛售拖累，以下跌结束走势反复的一日，因油价重启跌势，且投资人担心希腊1月25日大选。
因布兰特原油期货跌至略高于51美元的五年半新低，股市回吐升幅。主要产油国沙特没有暗示会减产后，投资人对全球供应过剩的担忧加重。
道达尔(TOTF.PA)等一度扶助支撑市场的石油股收盘前转跌，石油开采商Ophir (OPHR.L)下挫达3.6%。
周一公布的数据显示，能源成本降低带动美国12月汽车销售强劲，这带动菲亚特克莱斯勒(FCHA.MI)大涨1.6%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.68%，报1,323.47点，盘中在1,341.34至1,319.84点之间波动。
本周迄今该指数跌幅达到2.9%。
英国富时100指数收跌0.79%，报6,366.51点；德国DAX指数微跌0.04%，收报9,469.66点；法国CAC 40指数跌0.68%，收报4,083.50点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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