欧洲股市收高 受零售股上涨提振

路透伦敦1月13日 - 欧洲股市周二上扬，零售股领涨，且对欧洲央行将祭出新的刺激举措的预期也扶助提振股市。

STOXX Europe 600零售指数.SXRP劲涨2.9%，表现优于泛欧洲STOXX 600指数和FTSEurofirst 300指数。欧洲STOXX 600指数上涨1.44%，报344.77点。FTSEurofirst 300指数.FTEU3升1.38%，报1,375.76点。

德国零售商Metro AG (MEOG.DE)称圣诞节销售强劲后，股价劲涨4.5%。

英国超市运营商Morrison (MRW.L)也劲升4.5%，因投资者对执行长Dalton Philips离职表现欢迎。在他的领导下，去年圣诞节销售疲弱。

法国国有电力集团EDF(EDF.PA)股价大涨5%，因法国计划建造新的核反应堆，但欧洲油气股.SXEP表现落后，因油价徘徊在六年低位附近。

意大利FTSE MIB指数.FTMIB上涨2%，受助于意大利借贷成本触及纪录新低，因臆测欧洲央行下周将可能宣布公债购买计划。

但部份交易商仍对意大利市场保持警惕，因意大利总统纳波利塔诺即将卸任。

英国富时100指数.FTSE上涨0.63%，报6,542.20点；德国DAX指数.GDAXI上扬1.63%，收报9,941.00点；法国CAC 40指数.FCHI收涨1.47%，收报4,290.28点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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