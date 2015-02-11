欧洲股市小幅走低 受累于对希腊前途的担忧

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透伦敦/巴黎2月11日 - 欧洲股市周三走低，投资者对为讨论希腊债务危机而举行的欧元区财长会议的结果感到不安，而意大利裕信银行(CRDI.MI)回落重压银行股。
希腊财长参加欧元区财长会议，与区内其他成员国讨论其债务问题，之前该国政府拒绝延长国际救助的计划赢得了议会的信任投票。
希腊国家银行(NBGr.AT)重挫9.1%， Bank of Piraeus(BOPr.AT)回落3.2%，拖累希腊ATG指数.ATG在周二反弹8%后急挫4%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.3%，报1,483.69点。
意大利裕信银行回落也拖累银行股，尽管该行实现了全年获利目标，但其核心资本小幅减少的问题引起了投资者的关注。
迄今为止，欧洲业绩期的表现多数正面。根据汤森路透数据，约三分之一的STOXX 600指数成份股企业已经公布了业绩，其中61%的业绩符合或超过了分析师的预期。
Perceval Finance的主管Jean-Louis Cussac称，希腊局势将如何发展很不明朗，这导致部分投资者对买入欧股犹豫不决。
不过，Cussac和其他交易商称，有欧洲央行的购债计划撑腰，欧洲股市的基本状况仍然较为乐观。
英国富时100指数.FTSE跌0.16%，收报6,818.17点；法国CAC 40指数.FCHI挫0.35%，收报4,679.38点。德国DAX指数.GDAXI小跌0.02%，收报10,752.11点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)