调查：欧洲股市年底时料再涨6% ECB购债及欧元贬值吸引资金流入

路透巴黎3月31日 - 周二公布的路透调查显示，今年欧洲股市料将延续涨势，因为欧洲央行(ECB)的大规模购债和欧元贬值有助于经济复苏和企业获利增长。

过去一周路透访问的大约50位基金经理和分析师预测，泛欧STOXX

Europe 600指数到年底时将从当前水平上涨逾6%至425点。

欧元区绩优股指数Euro STOXX 50 .STOXX50E到年底时预计上涨近5%到3,900点。该指数的成分股包括全球最大酿酒公司百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)和奢侈品生产商LVMH集团(LVMH.PA)。

自1月以来欧洲股市大幅上涨，投资者预期欧元贬值会极大地促进企业获利增长，因此扩大股市曝险。欧元区企业大约50%的获利来自该地区之外。

今年迄今，STOXX 600指数上涨近17%，第一季涨幅料创下1998年以来最高，并成为全球主要资产类别中表现最好的之一。

“作为全球最大的出口地区，欧元贬值对于欧元区非常有利，”法国兴业银行全球资产组合策略主管Alain Bokobza表示。

分析师称，欧元兑一篮子主要货币贬值10%，欧洲企业获利将增长6-8%。过去一年欧元兑主要货币贬值约16%，企业获利料增长10-13%。

欧企获利增长的前景吸引全球投资者扩大对该地区的曝险。美银美林数据显示，今年迄今欧洲股票基金净投资流入466亿美元，美国股票基金则净流出440亿美元。

法国兴业银行的Bokobza称，未来数年资金流入料继续保持活跃。

不过基金经理和分析师也发出警告，虽然欧洲央行保持非常宽松的政策，欧元贬值也帮助企业获利恢复增长，但美联储今年可能首次升息，料将给欧洲股票市场带来动荡。

“美联储首次升息的时间，以及对全球政府公债收益率(殖利率)的影响，将是未来数月的一个重要因素，”ING IM的资深策略师Patrick Moonen表示。

最新的路透调查预测，今年年底时法国股市CAC指数.FCHI料涨至5,350点，较周一收盘位上涨逾5%；德国股市DAX指数.GDAXI年底时料涨至12,600点，较周一收盘位上涨4%。

西班牙IBEX指数.IBEX年底时预计触及12,000点，意大利MIB指数.FTMIB可能攀升至24,500点，分别较周一收盘水平上涨4%和5%。

2015年欧洲股市表现图表：link.reuters.com/pap87v

2015年资产表现图表：link.reuters.com/gap87v

(完)

(编译 李春喜; 审校 白云)

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