投资焦点：美国升息的涟漪效应 恐吹皱欧股一池春水

2015年12月7日在法兰克福交易所拍到的图片。 REUTERS/Staff

路透伦敦12月11日 - 外界普遍预期数日内美国将进行十年来的首次升息，投资者则怀疑欧洲股市能否承受后续冲击。

尽管欧股受惠于欧洲央行额外的货币刺激政策及国内企业获利将回升的预期，但欧洲企业有约15-20%的营收来自于美国，而美国制造业则出现一些疲弱迹象。

如果美国流动性收紧，加上数年来的宽松信贷告终，制造业疲弱因此而加剧的话，欧洲不太可能置身事外；投资银行高盛表示，欧股已经因对欧洲央行宽松货币的承诺而“有充分的估值”了。

“美国经济情况并不差，但也并非一片大好...仰赖美国资本支出的企业及制造业正在受挫当中，”摩根大通策略师Emmanuel Cau表示。

诚然，有许多投行和基金经理押注欧股整体仍然在复苏，且认为欧洲央行的刺激计划将助力明年获利回升。

然而，真正的欧洲本土股是少数，投资者担心万一美国在2016年收紧政策的速度比预期快，将导致市场重新思考股市估值。

“许多欧洲企业是跨国公司，所以美国收紧流动性在全球激起的涟漪，将回荡至欧洲市场。”Cau说。

根据明晟(MSCI)以预估及公司声明汇整出来的数据，对美销售曝险名列前茅的欧洲股票包括设备租赁商Ashtead Group (AHT.L)、制药商Shire (SHP.L)、眼镜公司Luxottica (LUX.MI)和宇航企业Meggitt (MGGT.L)。

公司方面的消息好坏纷呈：Ashtead最近上调财测，Luxottica则公布美国销售强劲，英国集团Bunzl (BNZL.L)称美国市场疲弱是其上半年营收放缓的因素。Wolseley (WOS.L)的美国工业业务最近表现也让人失望。

这样的缺口可能也反映出消费与工业部门之间的歧异。高盛指出，经济合作暨发展组织(OECD)国家工业生产大幅衰退，美国疲弱的情况尤其严重，制造业与非制造业之间的差距，接近有调查记录以来的最宽阔水平。

根据加拿大皇家银行，明年美国工业自体销售成长料较温和，甚至没有成长，该行也调降对美国工业生产增长的预估。

“在即将开始收紧利率周期之际，我们担心美国经济比原先设想的还要疲弱，”Eaton Vance股市投资长Edward Perkin表示。

“在与欧洲企业管理层的讨论中，他们指出美国是他们业务情况最弱的一部分。”

尽管抱持乐观看法者反驳表示，欧洲央行进一步放宽货币政策，以及欧元任何持续的跌势，都将藉着把焦点重新导回出口力道与利润率，从而持续抵销上述疑虑，但近期市场对欧洲央行调降存款利率的负面反应，或许是市场情绪更加脆弱的信号。

一如摩根大通最近对客户所说：“长久以来趁着跌势无差别买进的做法，可能已近尾声。”(完)