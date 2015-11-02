欧洲财报季盈利预警频传 或令欧股反弹走势夭折

路透伦敦10月30日 - 欧洲企业财报季接近过半，但已经出现了一批盈利预警，部分公司业绩令人失望，渐渐让获利大幅回升从而支撑股价上扬的美梦趋于破灭。

从全球以营收计最大的化学企业巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)，到丹麦制药商诺和诺德(NOVOb.CO)、瑞典电信设备生产商爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)以及皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)这些企业，不是发出获利预警，就是公布的业绩让人失望。

当然，这些消息还未让欧洲股市脱离强势，欧股在10月录得2009年7月以来最佳月度表现。一心看多的美银美林和花旗的分析师仍然认为，在当前欧洲央行正实施刺激政策，且通胀疲弱的情况下，现在应该继续买进欧股。

但市场原本认为本次财报季会给股市提供又一个上涨的理由，使之与表现不佳的美股形成对照，而现在来看却并未搅动起多少市场激情。

“我们需要非常强劲的获利，从而说明目前的高估值是合理的，并推动股价进一步走高，但事实并非如此，”意大利裕信银行(UniCredit)驻慕尼黑的股票分析师Christian Stocker说。

“我不认为财报季的正向刺激能够持续，今年剩下的几周，股价仅会微幅上涨。”

汤森路透的数据显示，目前分析师预期今年欧股的每股盈余(EPS)仅增长1.4%，2015年初时预估为增长逾10%。

据汤森路透I/B/E/S数据显示，STOXX Europe 600成分企业迄今已有约四成公布了第三季业绩，其中51%表现好于预估，长期平均水准则为49%。在营收方面，45%的企业表现优于预期，低于55%的长期平均值。

根据StarMine预估，欧洲企业季度获利料较上年同期减少12%，营收则预计下滑8.5%。这项综合预估系将已公布业绩与顶级分析师预估一并列入计算。

美国企业第三季获利预估为下降1.9%，营收滑落3.5%。目前约有54%的美国企业已公布业绩，其中有75%达到或超过预期。

虽然欧洲企业已从欧元疲软中受益，但很多企业在放缓中的新兴市场有曝险，而定价压力也在冲击着原已处于纪录低位的利润空间。

“利润并没有真正实现全面反弹，”Baader Bank的股市策略负责人Gerhard Schwarz称，“很多企业为新兴市场的增长所吸引，但这的确已成昨日黄花，未来能否见到更乐观的获利结果，我不是那么有信心。”

本月的路透调查显示，欧洲STOXX 600指数今年或在约371点处收官，也就是指数当前盘旋的水平。分析师称，估值已近极限是投资者谨慎出手的原因之一。

数据显示，欧洲企业的股价目前交投在未来12个月获利的14.8倍，相较于10年均值为12倍。

虽然眼下市场看上去为依然宽松的央行政策所鼓舞，但要实现期盼已久的获利复苏仍压力。

“财报季目前为止表现不算差，但也没有亮点，”BNP Paribas Fortis Global Markets的研究负责人Philippe Gijsels称。(完)