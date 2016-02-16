欧洲股市下跌 此前部分产油国达成的冻产协议令人失望

路透米兰/伦敦2月16日 - 欧洲股市周二在连续两个交易日大涨后下跌，因部分产油国为缓解全球供应过剩达成的减产协议令人失望，打击了市场人气。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3跌0.4%，报1,262.07点，逆转了稍早的涨势和此前两个交易日大涨6%的走势。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也下跌0.4%。

主要石油出口国俄罗斯和沙特阿拉伯周二同意冻结石油产量，但表示协议生效的前提条件是其它产油国也参与进来，这是协议关键所在。伊朗没有参加谈判，并决心增产。

“协议需要得到其他石油输出国组织(OPEC)成员国和非OPEC国家的同意，这不太可能实现，”Market Securities首席欧洲策略师Stephane Ekolo称，“因此，市场参与者再次变得非常谨慎，避险情绪重回市场。”

石油股脱离了盘中高位，但一些股票仍守在平盘之上。BP (BP.L)和道达尔(TOTF.PA)分别上涨1.3%和0.4%，意大利石油生产商埃尼集团(Eni) (ENI.MI)下跌0.75%。

银行股.SX7P受渣打银行(STAN.L)拖累走低，渣打银行急跌5.3%，此前几家券商在该股最近反弹后下调了其目标价。

德国商业银行 (CBKG.DE)和德意志银行(DBKGn.DE)分别下跌2.1%和0.3%，一些券商下调了两只股票的目标价，交易员称，最近这两只股票上涨过度。

摩根大通分析师称，考虑到负利率和疲弱的金融市况给银行盈利能力造成的压力，他们不会买入欧洲银行股。

Telecom Italia(TLIT.MI)急跌6.5%，此前公司发布季度核心利润低于预期，Orange (ORAN.PA)称公司没有与这家意大利竞争对手合并的计划也进一步打压了该股。

英股富时100指数.FTSE涨0.65%至5,862.17点，法股CAC指数.FCHI跌0.11%至4,110.66点，德国DAX指数.GDAXI跌0.78%至9,135.11点。(完)