欧洲股市涨跌互见 因希腊大选结果带动的涨势减退

* FTSEurofirst 300指数升0.04%,Euro STOXX 50指数下滑1.2%

* 西班牙和意大利股市下挫,因债务危机忧虑再度浮现

* 投资人关注周二和周四的西班牙公债标售

* 较安全的德国、英国和瑞士股市攀升

* 希腊银行股指数两周暴涨70%

路透巴黎6月18日电---欧洲股市周一收盘涨跌互见,因对不断攀升的西班牙及意大利借贷成本的忧虑重现,这盖过了希腊大选结果降低了该国即将退出欧元区的可能性的最初释怀情绪.

欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收低1.2%,报2,155.64点,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3微升0.04%,报993.67点,早盘一度录得最多1.1%的涨幅.

希腊股市ATG指数.ATG扬升3.6%,其他欧元区二线国家指数受创,意大利股市FTSE MIB指数.FTMIB跌2.9%,西班牙股市IBEX指数.IBEX下滑3%.

银行股跌幅最大,Bankia (BKIA.MC)暴跌9%,意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)下挫4.3%,Banco Santander (SAN.MC)大跌4.6%.

"是因为希腊大选投资人'传闻时买入,消息证实时卖出',人们对上周的涨幅很快锁定利润,"Meeschaert Wealth Management基金经理Frederic Rozier说.

"我们又再次忧虑西班牙,且整体不信任欧元区.人们脑海在想的问题是:西班牙公债收益率在哪个水平是不能承受的?"

西班牙10年期公债收益率周一触及7.30%,为欧元区历史最高水准.西班牙借贷成本上升,威胁着该国的融资能力,并令人怀疑西班牙可能需要全面救助.在希腊、爱尔兰和葡萄牙10年期公债收益率升逾7%後,这些国家被迫很快寻求国际救助.

西班牙周一表示,计划周二标售20-30亿欧元12和18个月国库券,周四标售10-20亿欧元2014, 2015和2017年到期的公债.

英国富时100指数.FTSE收涨0.22%,报5,491.09点;德国股市DAX指数.GDAXI收升0.3%,报6,248.20点;法国CAC-40指数.FCHI收跌0.69%,报3,066.19点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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