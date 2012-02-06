欧洲股市收低 投资者对希腊债务违约的忧虑加剧

* FTSEurofirst 300指数收跌0.1%

* 嘉能可股价下跌,因在并购Xstrata中可能支付较高溢价

* 瑞士宝盛集团股价下跌,因该行下调利润率目标

路透伦敦2月6日电---欧洲股市周一收低,因投资者对希腊债务违约的忧虑加剧,希腊政治领袖仍未接受第二笔救助资金的条款.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收低0.1%,报1,075.19点,但仍高於2011年2月高位至2011年9月低位的61.8%费波纳奇回档技术位1,062.24点.

商品交易机构嘉能可(GLEN.L)跌幅最大,下挫4.5%,之前三天累计上涨17%.经纪商称该公司在并购XstrataXTA.L中可能将支付较高溢价.Xstrata股价下跌1.7%.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3挣扎着连续第二个交易日收於一阻力位上方,上周美国数据带动该指数大涨.

"短线投资者在股市上涨後进行抛售,我们只有对希腊情势有把握,涨势才会继续,"Capital Spreads销售主管Angus Campbell称.

"除非希腊出现债务违约,否则上周股市上涨动能不会在一天内反转.如果希腊公布正面消息,股市会再上涨一些,但市场仍受到许多因素的威胁.'

瑞士宝盛集团BAER.VX在银行股中跌幅居前,下挫3.8%,成交放量,此前该行下降其利润率目标及上调其成本收入比率预估.

英国富时100指数.FTSE收跌0.15%,报5,892.20点;德国股市DAX指数.GDAXI小跌0.03%,报6,764.83点;法国CAC-40指数.FCHI收低0.66%,报3,405.27点.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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