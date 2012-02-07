欧洲股市收低 对希腊情势的乐观看法帮助尾盘缩减跌幅

* FTSEurofirst 300指数收跌0.2%

* 对希腊情势的乐观看法帮助尾盘缩减跌幅

* 瑞银下挫,此前公布业绩

路透伦敦2月7日电---欧洲股市周二收低,投资者对希腊趋於达成避免无序债务违约协议持乐观看法,帮助大盘扳回稍早部分跌幅.

希腊政府官员表示,该国政府正在准备关於1,300亿欧元外部援助计划的协议文本.

泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%,报1,072.79点,接近六个月高位,稍早低见1,065.07点.

"受希腊消息影响,大盘上涨.这给予过去几天锁定部份获利的投资人以很好的买入藉口,"City Index首席市场策略师Joshua Raymond说.

他补充称,如果希腊不能达成协议,其将继续成为市场焦点.

盘中交投清淡,成交量是90日均值的82.2%.

银行股扭转跌势,尾盘收涨.STOXX欧洲600欧元区银行股指数.SX7E上涨1.4%.法国巴黎银行(BNPP.PA)和意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)分别劲升2.1%和4.7%.

希腊银行股.FTATBNK涨6.5%,今年以来涨幅已超过86%.

不过在下跌个股中,瑞银UBSN.VX下滑1.4%,因其获利低於预期.

英国富时100指数.FTSE收跌0.03%,报5,890.26点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.16%,报6,754.20点;法国CAC-40指数.FCHI收升0.18%,报3,411.54点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。