欧洲股市从13个月高位大幅回落

* FTSEurofirst 300指数下挫1.2%.Euro STOXX 50指数大跌1.5%

* 一个月内首次真正回落,交投清淡

* Euro STOXX 50指数跌穿关键水准,但上升通道保持完整

路透巴黎8月22日电---欧洲股市周三下跌,自本周稍早触及的13个月高位进一步回撤,因投资者要等到欧洲央行(ECB)计划买入西班牙和意大利公债的细节公布後才会增加对证券的风险敞口.

景气循环类股跌幅最深.矿商英美资源集团(AAL.L)下挫3.7%.力拓(RIO.L)跌2.7%,日本出口数据意外疲弱,令投资者再度担心全球经济成长步伐.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.2%,报1,095.88点,成交量较低.这是近三周来首次真正意义上的获利了结,期间指数录得超过8%的涨幅.

"市场需要喘息,这从图表看是可以预料到的."巴黎Invest Securities董事总经理Eric d'Aillieres表示.

"整体而言,升势中成交非常清淡,这有些令人担心.投资人一直在买入LVMH (LVMH.PA)等大盘股,不是在冒太多风险."

西班牙IBEX指数.IBEX跌幅最大,重挫2.7%,但成交量极低,不到过去三个月日均成交量低三分之二,显示没有真正负面因素拉低股市.

欧元区绩优股指数Euro STOXX 50 .STOXX50E大跌1.5%,报2,452.73点,跌穿强劲的阻力水准,即2007年至2011年高位形成的不断下降的长期趋势线水准.

但该指数成功保持在两周前开始的上升通道中,暗示其短期利多趋势保持完整.

英国富时100指数.FTSE下跌1.42%,报5,774.20点;德国股市DAX指数.GDAXI收低1.01%,报7,017.75点,法国CAC-40指数.FCHI下挫1.47%,报3,461.65点.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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