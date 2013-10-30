欧洲股市保持在五年高位附近

伊朗石油部长称全球减产协议可能延长
“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
路透伦敦10月30日 - 泛欧绩优股指数周三收在五年高位附近，受助于汽车制造商福斯汽车(大众汽车,Volkswagen)(VOWG.DE)和挪威综合企业Orkla (ORK.OL)等企业发布良好的最新业务资料。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3最初上涨0.6%，触及1,296.37点的五年新高位，之后尾盘收平在1,287.57点，该指数自10月初迄今上升约3%。
欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E下滑0.3%，至3,040.69点，德国DAX指数.GDAXI下跌0.13%，报9,010.27点，稍早触及9,070.17点的纪录新高。
一些交易商说，短期而言，股市在本周结束前可能回落约1%，因交易商对10月股市涨势获利了结。
但其他交易商焦点放在对股市较长期看多的观点上，预期股市上涨至至2013年底。
大众汽车和Orkla是FTSEurofirst300指数中升幅居前的个股之一，此前这些公司公布的数据符合市场预期或优于市场预估。
大众汽车劲升5.6%，此前公布其轿车品牌奥迪(Audi)和保时捷销售创纪录高位，许多投资人原本预期大众汽车季报疲弱。
根据汤森路透StarMine数据，在已公布季报的泛欧STOXX600指数成份股企业中53%第三季业绩符合市场预期或优于市场预估。
英国富时100指数.FTSE收高0.04%，至6,777.70点；法国股市CAC40指数.FCHI收跌0.09%，报4,274.11点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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“看起来多数石油输出国组织(OPEC)及组织之外产油国都将延长减产，但需要时间来评估形势，召开会议与其他产油国进行讨论，”正在访问莫斯科的尚甘尼表示。
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