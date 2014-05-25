欧洲股市小涨 乌克兰大选和欧盟选举前市场交投谨慎

日本副首相麻生太郎称美日同意打击不公平贸易行为
“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透爱丁堡5月23日 - 欧洲股市周五小涨，英国长周末以及乌克兰和欧盟选举前投资人不愿大举押注，但法国地产商Gecina放量下挫。
Gecina (GFCP.PA)收低1.3%，成交量约为90日均值的四倍，因公司配股集资。
一些分析师警告，欧盟周日结束的议会选举可能令投资人担心。但交易商称选举前景对周五股市的影响不大。
意大利股市升1.8%，在欧洲股市领跑，尽管选举结果不确定，但银行股得益于公债收益率下滑。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3微升0.2%，报1,369.17点。
英国富时100指数.FTSE微跌0.07%，报6,815.75点，德股DAX指数.GDAXI升0.48%，报9,768.01点，法国CAC-40指数.FCHI收高0.33%，报4,493.15点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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“日本和美国将积极采取财政、货币政策和结构性步骤三种措施，来实现平衡且力道十足的经济增长，”麻生太郎与美国副总统彭斯会晤后在记者会上说道。(完)
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯和日本财务大臣麻生太郎在一份联合声明中表示，双方一致认为两国间的双边经济谈判将围绕三个政策支柱进行，并将在近期内达成实质性结果。
路透北京4月18日 - 中国美国商会周二称，美国应该“动用箭筒中的每一支箭”来确保中国提供公平的商业竞争场所，并警告称2017年可能是美国企业在中国几十年来最为艰难的一年。