欧洲股市下滑 受企业业绩疲弱拖累

* 英飞凌股价急跌5.6%，此前警告当季营收下降

* FTSEurofirst 300指数下滑0.6%，从五年高位下滑

* Euro STOXX 50指数跌0.6%，至3,034.68点

* 一些基金经理仍长期看好股市表现

路透伦敦11月12日 -欧洲股市周二收低，因一系列公司的业绩疲弱，终止股市的涨势。此轮升势推动一主要地区股指在上周攀升至五年高位。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收低0.6%，报1,290.92点。该指数在11月7日触及五年高位1,316.42。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E也下跌0.6%，至3,034.68点。

FTSEurofirst 300指数的涨势在过去两周终止，因一些大型欧洲企业业绩疲弱。该指数从本年迄今累计上升约14%。

尽管如此，经济合作暨发展组织(OECD)周二公布月度全球经济前景指标，并称发达经济体成长前景在9月有了进一步改善，其中欧元区萌芽中的复苏“取得动能”。而且，一些投资管理公司表示，股市仍有上升空间。

德国芯片制造商英飞凌(IFXGn.DE)是发布令人失望的业绩的最新一家公司，在警告当季营收可能减少后，股价急跌5.6%。

汤森路透StarMine的数据显示，迄今已发布业绩的FTSEurofirst300指数成份股中，约50%的公司季度获利逊于预期。近三分之二的公司营收低于预期。

Union Bancaire Privee的RobJones表示，“我们仍维持欧洲经济显示复苏初步迹象的观点，我们认为，此轮经济复苏将带动股市未来一年上涨。”

ING Investment Management也表示，全球经济持续增强可能进一步推高股市。

英国富时100指数.FTSE收低0.02%，至6,726.79点；德国DAX指数.GDAXI下滑0.34%，报9,076.48点；法国CAC-40指数.FCHI下跌0.61%，报4,263.78点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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