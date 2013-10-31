欧洲股市涨幅受限 因壳牌业绩令人失望拖累股价走低

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
* FTSEurofirst 300指数收涨5.16点，至1,292.73点
* 能源股领跌，此前壳牌公布业绩
* 汽车股领升，因Nokian Renkaat业绩优于预期
路透伦敦10月31日 -欧洲股市周四收涨，欧洲央行的刺激举措继续助燃对欧洲股票的买兴，但能源业巨擘皇家荷兰/壳牌石油集团业绩令人失望，限制市场涨幅。
以市值计欧洲第三大上市公司皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)公布的第三季业绩逊于预期，股价急跌5%，使泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3损失2点。
泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收涨5.16点，报1,292.73点，此为五年新高，因银行股和汽车股上扬。该指数在10月上升3.7%。
能源股.SXEP涨势不及其他类股，在全球最大上市公司美国的艾克森美孚(XOM.N)公布季度获利下降后，能源股人气周四进一步受创。
法国石油服务公司TechnipTECF.PA暴跌10%，是百份比跌幅最大的公司，此前Technip下调海底业务的全年营收和利润率目标。
欧洲汽车指数攀升1.4%，为最大涨幅的板块，由芬兰轮胎制造商Nokian Renkaat(NRE1V.HE)领涨。该公司公布优于预期的运营获利，股价跳涨5.8%。
银行股.SX7P攀升1%也为欧洲股市助力，西班牙银行Banco Popular(POP.MC)跳涨7.4%，此前该行公布的九个月获利优于预期，受助于交易和资本增长。
英国富时100指数.FTSE收跌0.68%，至6,731.43点；德国DAX指数.GDAXI上涨0.26%，报9,033.92点；法国股市CAC 40指数.FCHI收高0.6%，报4,299.89点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透伦敦3月30日 - 标普全球评级(S&P Global)主权评级主管Moritz Kraemer周四称，该机构认为英国启动退欧并不意外，而且最近几个月没有发生什么事，会使其重新考虑英国负面的前景展望。
路透伦敦3月30日 - 多位消息人士告诉路透，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已经正式委任摩根大通、摩根士丹利和汇丰控股作为其首次公开发行(IPO)的国际财务顾问。这次IPO预计将成为全球规模最大的股票发行。