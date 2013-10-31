欧洲股市涨幅受限 因壳牌业绩令人失望拖累股价走低

* FTSEurofirst 300指数收涨5.16点，至1,292.73点

* 能源股领跌，此前壳牌公布业绩

* 汽车股领升，因Nokian Renkaat业绩优于预期

路透伦敦10月31日 -欧洲股市周四收涨，欧洲央行的刺激举措继续助燃对欧洲股票的买兴，但能源业巨擘皇家荷兰/壳牌石油集团业绩令人失望，限制市场涨幅。

以市值计欧洲第三大上市公司皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)公布的第三季业绩逊于预期，股价急跌5%，使泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3损失2点。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收涨5.16点，报1,292.73点，此为五年新高，因银行股和汽车股上扬。该指数在10月上升3.7%。

能源股.SXEP涨势不及其他类股，在全球最大上市公司美国的艾克森美孚(XOM.N)公布季度获利下降后，能源股人气周四进一步受创。

法国石油服务公司TechnipTECF.PA暴跌10%，是百份比跌幅最大的公司，此前Technip下调海底业务的全年营收和利润率目标。

欧洲汽车指数攀升1.4%，为最大涨幅的板块，由芬兰轮胎制造商Nokian Renkaat(NRE1V.HE)领涨。该公司公布优于预期的运营获利，股价跳涨5.8%。

银行股.SX7P攀升1%也为欧洲股市助力，西班牙银行Banco Popular(POP.MC)跳涨7.4%，此前该行公布的九个月获利优于预期，受助于交易和资本增长。

英国富时100指数.FTSE收跌0.68%，至6,731.43点；德国DAX指数.GDAXI上涨0.26%，报9,033.92点；法国股市CAC 40指数.FCHI收高0.6%，报4,299.89点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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