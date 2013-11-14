欧洲股市收高 受企业业绩和叶伦讲话带动

* FTSEurofirst 300指数升0.8%，为本月表现最佳

* Bouygues业绩强劲，同RWE疲弱业绩形成鲜明对比

路透伦敦11月14日 - 欧洲股市周四上扬，受Bouygues (BOUY.PA)和Zurich InsuranceZURN.VX强劲业绩带动，且下任美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席提名人叶伦暗示可能不急于缩减刺激措施。

叶伦呼吁继续扶助经济，她的讲话缓和了投资人对美联储可能早至12月或1月开始缩减购债的担忧，提振了全球风险资产。

数据显示，欧元区第三季国内生产总值(GDP)初值为较前季上升0.1%，增幅仅为预期的一半。数据压制了一些市场人气。不过由于欧洲央行积极刺激经济，投资人认为数据还没有差到能令股市回吐升幅。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.8%，报1,294.27点，为一个月最大单日升幅。

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E大涨1.1%，至3,053.69点。

投资人担心经济成长趋软对企业盈利可能有的负面冲击，这令升势受限，投资人聚焦仍能有强劲盈利的企业。

法国综合企业Bouygues在欧洲绩优股中涨幅居前，跳升6.2%，并触及两年高位，因该公司受节省成本和建筑订单增加带动，季度盈利胜预期。

业绩消息也带动保险商Zurich和比利时金融服务集团KBC(KBC.BR)分别大涨2.5%和3.6%。

德国公用事业公司RWE(RWEG.DE)重挫5.1%，因该公司也和同业一样，警告欧洲能源业严重危机将在可预见的未来限制成长。

英国富时100指数.FTSE收高0.54%，至6,666.13点，德国DAX指数.GDAXI升1.05%，报9,149.66点；法国CAC-40指数.FCHI涨1.04%，报4,283.91点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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