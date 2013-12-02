欧洲监管当局称三大评级机构存在过失行为 可能课以罚款

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透伦敦12月2日 -欧洲证券和市场管理局(ESMA)周一称，标准普尔、穆迪与惠誉这“三大信贷评级机构”未能修正以往的不当操作，可能会被罚款。这三家机构都对欧盟国家的公债进行评级。
信用评级是金融体系中重要一环，投资者依靠评级来判断收回资金的概率。但金融危机发生后，人们开始担心市场对评级的依赖性是否过度。
ESMA周一发布对“三大信贷评级机构”调查的结果。其调查了这三家机构在今年2月至10月间编制主权债评级的操作流程。
ESMA批评称，三家机构存在评级变动公布拖延的情形，且对保密内容管理不善。
在2011欧元区债务危机最高峰时期，当希腊与欧盟重新协商救助协议期间，标普调降希腊债券的评级并因而激怒了该国，使得主权评级成为政界的抨击对象。
这也推动欧盟出台新法规来管理评级机构，从下个月起，评级机构将只可根据提前设定的日程来公布主权评级变动，以提升透明度。
“我们的调查揭示了主权评级过程中的一些缺陷，它们可能会对评级与评级流程的质量、独立性和完整性构成风险，”ESMA主席麦尧尔告诉记者。
麦尧尔称，三大评级机构必需实施“补救计划”，以确保完全遵循欧盟法律，并根除以往的不当操作。
ESMA尚未断定评级机构是否违反了任何规定，因此也未决定是否能给予其罚款，但相关官员正基于一份之前的报告来研究可能采取的行动。
ESMA也发现，三大评级机构在使用对外沟通的顾问机构方面，存在管控不善的问题。有时在评级变动发布之前，市场上已出现相关传言并引发波动，这在一定程度上引发了ESMA的此次调查。
ESMA还发现，存在做出评级决定后超过五天才公布的情况，有时公布的延误时间会达到两周。(完)
(编译 隋芬; 审校 徐文焰)
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