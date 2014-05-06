欧盟金融交易税的开征时间不会早于2016年--外交人士

路透布鲁塞尔5月5日 - 根据外交人士，数个欧元区国家的财长周一同意，规划中的金融交易税最快会在2016年实施，但存在争议的税收体系设计问题则悬而未决。

尽管未能得到全球范围的支持，德国和法国还是带领欧洲致力于推出交易税，一些人士认为在民众对银行业者奖金感到愤愤不平，且银行业者因操纵利率而被课以罚金之际，出台交易税是一种争取选票的做法。

两位熟知磋商情况的外交人士周一对路透表示，有11个欧元区国家的财长同意，年底前为征税做好法律上的准备，并计划于2016年实施。

这两位外交人士表示，财长们将在周二以声明稿的方式向欧盟同僚提出这项计划。这两名人士要求不具名。

然金融交易税的课征范畴和税赋水平仍未敲定，对于应将哪些交易纳入税项，存在着意见分歧。这可能意谓着课税范畴会有所缩减，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一也暗示了这一点。

“参与国家的情况差别太大，我们第一步只能对股票和一些衍生品交易实施有限的课税，”朔伊布勒周一在交易税会议前表示。

此项税收可能对这11个国家的每笔股票、债券和衍生品交易进行少量征税。

德国和法国等支持该税收的11个国家承诺，达成广泛协议的时间能够赶得上5月25日欧洲议会选举，希望借此问题争取选票。

朔伊布勒支持采用渐近方式，一开始对股票交易征税，随后再将衍生品交易纳入课税范畴。

所有这些都大大有别于欧盟执委会的最初设想，欧盟执委会最初计划来一个“爆炸性举措”，从1月开始对股票、衍生品、债券、回购协议、证券借贷以及共同基金份额全部课税。

但即便是渐近方式也已经引发担忧，因为这意味着虽然税收只是慢慢增加，但征税体系却要从一开始就搭建完成。

欧盟官员原本预计，按照全面征税计划实施，每年将带来350亿欧元(485亿美元)税收，而根据重新设计的方案，税收收入只有原来的一小部分。(完)

(编译 戴素萍/杜明霞；审校 郑茵)

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