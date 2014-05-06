欧盟金融交易税的开征时间不会早于2016年--外交人士

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透布鲁塞尔5月5日 - 根据外交人士，数个欧元区国家的财长周一同意，规划中的金融交易税最快会在2016年实施，但存在争议的税收体系设计问题则悬而未决。
尽管未能得到全球范围的支持，德国和法国还是带领欧洲致力于推出交易税，一些人士认为在民众对银行业者奖金感到愤愤不平，且银行业者因操纵利率而被课以罚金之际，出台交易税是一种争取选票的做法。
两位熟知磋商情况的外交人士周一对路透表示，有11个欧元区国家的财长同意，年底前为征税做好法律上的准备，并计划于2016年实施。
这两位外交人士表示，财长们将在周二以声明稿的方式向欧盟同僚提出这项计划。这两名人士要求不具名。
然金融交易税的课征范畴和税赋水平仍未敲定，对于应将哪些交易纳入税项，存在着意见分歧。这可能意谓着课税范畴会有所缩减，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周一也暗示了这一点。
“参与国家的情况差别太大，我们第一步只能对股票和一些衍生品交易实施有限的课税，”朔伊布勒周一在交易税会议前表示。
此项税收可能对这11个国家的每笔股票、债券和衍生品交易进行少量征税。
德国和法国等支持该税收的11个国家承诺，达成广泛协议的时间能够赶得上5月25日欧洲议会选举，希望借此问题争取选票。
朔伊布勒支持采用渐近方式，一开始对股票交易征税，随后再将衍生品交易纳入课税范畴。
所有这些都大大有别于欧盟执委会的最初设想，欧盟执委会最初计划来一个“爆炸性举措”，从1月开始对股票、衍生品、债券、回购协议、证券借贷以及共同基金份额全部课税。
但即便是渐近方式也已经引发担忧，因为这意味着虽然税收只是慢慢增加，但征税体系却要从一开始就搭建完成。
欧盟官员原本预计，按照全面征税计划实施，每年将带来350亿欧元(485亿美元)税收，而根据重新设计的方案，税收收入只有原来的一小部分。(完)
(编译 戴素萍/杜明霞；审校 郑茵)
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