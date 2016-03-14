恐袭后游客寻求安全港 保加利亚借势推销

路透柏林3月11日 （记者 Maria Sheahan） - 保加利亚正在今年的柏林国际旅游交易会（ITB）上推销自己的黑海度假胜地和郁郁葱葱的自然环境，期冀吸引因担忧人身安全不敢去埃及和突尼斯等热门旅游地区的游客。

“他们的期望值很高，以至于许多酒店业者担心房间是否足够，”保加利亚驻法兰克福领事馆经济事务领事Plamen Bakalov周五在ITB上对路透表示。ITB是全球最大规模的旅游交易会。

在过去一年里，包括突尼斯和巴黎在内的旅游胜地接连发生恐袭案，游客信心遭受挫折，前往突尼斯和埃及等许多国家的订单数量骤降，国际旅行需求料将走软。

保加利亚的南方邻国土耳其遭遇了“伊斯兰国”和库尔德武装分子实施的一系列袭击，而其另一个邻国希腊，又处于欧洲移民危机的前沿。

这样下来的受益方，就成了那些被认为遇袭风险较小的旅游目的地，譬如西班牙、葡萄牙和保加利亚。

位于保加利亚海滨城市瓦尔纳的旅游业企业Suntours称，来自德国的夏季订单目前同比增加12%，并预计来自俄罗斯的夏季订单将同比增加10-15%。

“那很可能是因别人认为我们这里安全，”Suntours的经理Nina Chamova在ITB上对路透表示。

世界旅游及旅行理事会的数据显示，旅游业约占保加利亚经济产出的13%。（完）