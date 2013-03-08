希腊旅游业回升 德国游客预订大增

路透柏林3月8日（记者 Michelle Martin/Victoria Bryan） - 旅游行业高管称，希腊旅游业今年正在回升，而欧洲市场整体持平，受经济不景气拖累。

欧洲消费者渴望到离家近的海边度假，同时又在意开支，这有助于提振希腊旅游业需求。希腊正饱受经济衰退和债务危机困扰。

在本周召开的ITB旅游展会上，市场研究机构GfK的Doerte Nordbeck发表演讲时称，预订今年夏天前往希腊旅游的英国、德国和荷兰游客数量增加了10%。

希腊央行称，2012年前11个月，希腊旅游业收入下降4.6%至98.9亿美元。旅游业是希腊主要的收入来源。旅游业约占经济总产出的五分之一，就业人数也占总就业人口的五分之一。

德国第四大旅游公司Alltours称，截至3月5日，预订今年前往希腊度假的游客数量增加了30%。

“希腊旅游业已经度过了过去两年的危机，正在回暖。”Alltours首席执行官Willi Verhuven表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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