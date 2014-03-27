欧洲复兴开发银行重申每年可能援助乌克兰10亿欧元

路透伦敦3月27日 -欧洲复兴开发银行(EBRD)周四表示，未来几年有可能每年向乌克兰注资高达10亿欧元，重申对乌克兰的援助承诺。

EBRD本月稍早向乌克兰承诺提供一笔50亿欧元的六年援助方案，条件是乌克兰接受国际货币基金组织(IMF)提出的计划，同时加强努力扫贪。

其在周四表示，未来几年的投资额度可能为每年10亿欧元，且仍然预期乌克兰今年经济萎缩。

该银行称，“欧洲复兴开发银行将继续监控乌克兰的经济发展，并相应地调整策略。”(完)

(编译 蔡美珍/田建华; 审校 张明钧/艾茂林)

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