德国称若欧盟放弃现有福利模式将引发革命

专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
路透巴黎5月28日(记者 Ingrid Melander/Nicholas Vinocur) - 德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二警告称，若无法解决年轻人的失业问题可能会导致欧盟解体，而放弃欧洲大陆的福利模式，引入严苛的美国福利标准则会引发革命。
德国、法国、西班牙和意大利支持采取紧急措施，挽救欧洲年轻一代。欧盟年轻人的失业率达到了近25%，是成年人失业率的逾两倍。
朔伊布勒表示：“我们需要在解决年轻人失业方面做得更为成功，否则我们会输掉维护欧洲团结的战斗。”
德国坚持加强预算的重要性，但朔伊布勒也提到维护欧洲福利模式的必要性。
朔伊布勒在巴黎召开的会议上表示，如果欧洲引入美国福利标准，欧盟将即刻爆发革命。
西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)呼吁欧元区加大对小企业的援助，并允许各国政府给雇佣年轻员工的企业提供补助，不对超支进行制裁。西班牙年轻人失业率在欧洲最高。
最近几周，德国采取措施应对欧盟失业率，并与西班牙和葡萄牙签署双边协议。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
路透伦敦4月5日 - 周三公布调查显示，英国经济可能已经较去年年底时的强劲增长放缓，随着英退进程的启动，就业市场降温以及价格大幅攀升的影响将越发明显。
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计划在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。