德国称若欧盟放弃现有福利模式将引发革命

路透巴黎5月28日(记者 Ingrid Melander/Nicholas Vinocur) - 德国财长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周二警告称，若无法解决年轻人的失业问题可能会导致欧盟解体，而放弃欧洲大陆的福利模式，引入严苛的美国福利标准则会引发革命。

德国、法国、西班牙和意大利支持采取紧急措施，挽救欧洲年轻一代。欧盟年轻人的失业率达到了近25%，是成年人失业率的逾两倍。

朔伊布勒表示：“我们需要在解决年轻人失业方面做得更为成功，否则我们会输掉维护欧洲团结的战斗。”

德国坚持加强预算的重要性，但朔伊布勒也提到维护欧洲福利模式的必要性。

朔伊布勒在巴黎召开的会议上表示，如果欧洲引入美国福利标准，欧盟将即刻爆发革命。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)呼吁欧元区加大对小企业的援助，并允许各国政府给雇佣年轻员工的企业提供补助，不对超支进行制裁。西班牙年轻人失业率在欧洲最高。

最近几周，德国采取措施应对欧盟失业率，并与西班牙和葡萄牙签署双边协议。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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