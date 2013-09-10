独家：欧盟律师称金融交易税计划不合法

路透伦敦9月10日 - 欧盟的律师得出结论称，一项从2014年起对11个欧盟成员国征收金融交易税的计划是不合法的，这对征税计划带来的或许是决定性打击。

路透获得了这份在14页法律意见，其中给出上述结论。这些结论将加大欧盟推进金融交易税的难度。这项税收的目标是一年向银行征收350亿欧元，作为对其在2007-09年金融危机期间所接受的纳税人资金的回报。

这份报告对于英国而言令人鼓舞。英国是欧盟最大的金融中心，对这项税收持反对意见。英国以及其他几个欧盟成员国拒绝参与，导致另外11国只能单独行动，并令人质疑，这项税收在缺乏全盘参与情况下如何能运作。

德国、法国、意大利、西班牙、奥地利、葡萄牙、比利时、爱沙尼亚、希腊、斯洛伐克、斯洛文尼亚正计划在股票、债券、衍生品、回购协议和证券出借领域引入该税种。

不过欧盟成员国法律服务机构在标注日期为9月6日的意见书中表示，交易税计划“超越了国际习惯法下成员国的征税管辖范围。”

路透获得的这份文件还表示，该计划也与欧盟条约不相容。

此外只在一些成员国引入交易税，“将产生歧视性，并可能扭曲竞争，不利于那些不参与的成员国中”。(完)

(编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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