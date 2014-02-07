独家：欧盟拟取消几乎所有美国商品关税 望达成全球最大自贸协定

白俄罗斯财长称该国可能发售最多5亿美元的人民币计价债券
路透莫斯科4月21日 - 白俄罗斯财政部长阿马林(Vladimir Amarin)周五在明斯克对记者表示，白俄罗斯今年可能在中国市场发售最多5亿美元的人民币计价债券。
路透布鲁塞尔2月6日 -了解提议的消息人士告知路透，欧盟将提出取消几乎所有从美国进口商品的关税，作为达成全球最大自由贸易协定磋商的一部分。
消息人士称，该提议将在下周一提出，较欧盟和美国谈判官员面对面磋商提前了一周。
欧盟执委会将向美国表达开放市场的诚意，而预计美国也会有类似举动。
了解欧盟建议的官员向路透表示，欧盟将取消96%的现有进口商品关税，仅保留牛肉、家禽和猪肉等敏感商品关税。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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