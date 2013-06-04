欧盟成员国社会骚乱风险全球最高--ILO

路透日内瓦6月3日（记者 Robert Evans） - 国际劳工组织（ILO）周一称，欧盟成员国的社会骚乱风险比世界上其他任何地方都高，全球贫富差距可能进一步扩大。

该组织在其年度报告中称，自2008年经济和金融危机以来，大多数国家的社会骚乱事件增多，罢工、停工、街头抗议及示威活动不断出现。

该组织指出，欧盟成员国的社会骚乱风险最高，已从2006-2007年期间的34%上升至2011-2012年间的46%。但是，欧盟各成员国的社会骚乱风险分布不均，至少有七个成员国的社会骚乱风险未出现上升。

报告称，欧盟成员国中，社会骚乱风险最高的是塞浦路斯、捷克、希腊、意大利、葡萄牙、斯洛文尼亚和西班牙。自2010年以来，社会骚乱风险下降的国家是比利时、德国、芬兰、斯洛伐克和瑞典。

国际劳工组织称，总体看，欧盟成员国的社会骚乱风险，可能与这些国家应对主权债务危机的政策以及这些政策对民众生活和福祉的影响有关。

俄罗斯及前苏联成员国中的非欧盟国家、南亚以及欧盟以外发达经济体的社会骚乱风险亦出现上升。

拉美、加勒比海地区、撒哈拉沙漠以南非洲地区一些增长的经济体、东亚及东南亚地区以及太平洋地区的社会骚乱风险下降。

该组织称，过去几年一些政府推出节支政策，但自2010年以来同时出现了工资差距日渐扩大的现象，中等收入人群的收入下降，高收入人群的收入再次开始增长。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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