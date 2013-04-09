欧洲繁荣与美国利益“休戚相关”--美财长

路透柏林4月9日 - 美国财政部长雅各布·卢周二在与德国财长朔伊布勒会面后表示，美国需求一个经济强大的欧洲，以保证自己的长期增长。

“我们仍在继续解决许多长期挑战，美国经济的表现仍对外围事件非常敏感。欧洲的繁荣与美国利益休戚相关，”雅各布·卢在与朔伊布勒联合举行的记者会上表示。

雅各布·卢称，经济增长的动力必须是消费需求，他并称，刺激消费的政策“在具备相应条件的国家将会有益”。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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