欧洲繁荣与美国利益“休戚相关”--美财长

英国Imagination股价狂跌逾60% 因最大客户苹果预告出走
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
路透柏林4月9日 - 美国财政部长雅各布·卢周二在与德国财长朔伊布勒会面后表示，美国需求一个经济强大的欧洲，以保证自己的长期增长。
“我们仍在继续解决许多长期挑战，美国经济的表现仍对外围事件非常敏感。欧洲的繁荣与美国利益休戚相关，”雅各布·卢在与朔伊布勒联合举行的记者会上表示。
雅各布·卢称，经济增长的动力必须是消费需求，他并称，刺激消费的政策“在具备相应条件的国家将会有益”。(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
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路透马德里4月3日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在西班牙报纸Expansion周一刊出的采访中说，欧洲央行当前的货币政策依然适宜。
路透东京4月3日 - 亚洲股市在结束了跌宕起伏的第一季后，周一以小幅走高拉开了新一周的序幕，投资者正试图了解美国贸易和经济政策图景以及这些政策将如何影响全球增长。