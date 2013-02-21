全球贸易: 若欧盟和美国不达成贸易协定,其他国家将设立相关基准--德国总理梅克尔

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透柏林2月21日 - 德国总理梅克尔周四表示,倘若欧洲和美国不敲定一份为贸易和科技设定共同标准的跨大西洋协定,具有不同价值观的其他各方便将取而代之,设定相关基准.
"我们都很清楚,尤其是在未来科技方面,我们确立决定性标准的能力将决定我们的经济成就,"她在下议院谈及欧盟和美国6月将开始的谈判时称.此次谈判冀望在2014年底前达成一份贸易协定.
梅克尔补充道,"即使我们不这么做,其他国家也将采取行动,且将根据其劳动力和生产条件(来制定相关基准),而在某些情况下这与我们的价值观相去甚远".(完) (编译 许娜; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。