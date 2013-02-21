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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 18:05 BJT

全球贸易: 若欧盟和美国不达成贸易协定,其他国家将设立相关基准--德国总理梅克尔

路透柏林2月21日 - 德国总理梅克尔周四表示,倘若欧洲和美国不敲定一份为贸易和科技设定共同标准的跨大西洋协定,具有不同价值观的其他各方便将取而代之,设定相关基准.

"我们都很清楚,尤其是在未来科技方面,我们确立决定性标准的能力将决定我们的经济成就,"她在下议院谈及欧盟和美国6月将开始的谈判时称.此次谈判冀望在2014年底前达成一份贸易协定.

梅克尔补充道,"即使我们不这么做,其他国家也将采取行动,且将根据其劳动力和生产条件(来制定相关基准),而在某些情况下这与我们的价值观相去甚远".(完) (编译 许娜; 审校 隋芬)
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