《信报》：欧美博弈 油价堕入下跌旋涡

（10月15日财经评论）

习广思

美股再次跌逾200点，图表走势异常可怕，感觉是山雨欲来风满楼。美股急挫，新兴市场指数反而跌得少，巴西股市大升4.7%。正如早前分析，巴西总统选举将现新形势，首轮投票位居第三的社会党候选人席尔瓦宣布支持社会民主党候选人内维斯，令劳工党候选人、现任总统罗塞夫选情不利。押注巴西市场，在香港上市的巴西股市ETF有DB巴西(3048.HK)虽然成交偏低，但总算有庄家维持秩序。欧美股市愁云惨雾，巴西股市单天保至尊，可视为另类避险途径。如果参考对冲基金操盘手法，可以沽欧美股市指数期指，对冲手上的巴西股市ETF。

事实上，以上仓位在美股回稳时，巴西股市有机会升得更多，纵使被美股下跌拖累，跌幅亦较美股少，且有美股淡仓对冲损失。不过，10月26日巴西总统大选后，即使罗塞夫败选，其后的升幅可能很短暂，因为该国主要收入石油及商品，近期行情并不乐观。周一晚国际油价继续下跌，布兰特及纽约期油分别跌至88美元及85美元水平，是3年多以来新低。国际货币基金组织（IMF）上周二公布的《世界经济展望报告》，把2014年全球经济增长预期由7月时的3.4%下调至3.3%，并警告欧罗区核心国家、日本及巴西等新兴市场增长放缓。

该报告评价美国经济，认为有较佳经济增长，但联储局上周发布的9月政策会议纪要显示，联储委员对美元过度升值予经济带来的风险进行探讨，也成为原油需求前景的不利因素。美国能源讯息署（EIA）最新报告大幅下调原油需求预测，把今年全球石油需求预测，从每日9155万桶下调至9147万桶；把明年全球石油需求预测，从每日9289万桶下调至9271万桶。全球石油需求减弱，原油产能却大幅增长。美国是全球最大原油消费市场，随着页岩油开采增加，进口量急速萎缩，产能达到30年高位。EIA预计，今年美国原油产量将从去年的每日745万桶增加至854万桶，到明年将升至每日950万桶，为1970年以来最高水平。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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