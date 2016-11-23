焦点：特朗普胜选刺激欧洲黄金销售升温 美国投资者并不出手

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透纽约11月22日 - 特朗普当选美国总统刺激了欧洲市场对实货黄金的避险买盘，但美国国内惯于持有黄金的投资者这次却迟迟没有出手。毕竟，他们当中许多人在把选票投给特朗普后都持乐观态度。
两个市场的投资者对特朗普胜选一事反应迥异，显示出他们对风险的评估相差甚大。在美国以外，特朗普承诺要重新谈判贸易协定和国际关系，刺激了防御性黄金买盘；而美国的投资者更多则抛售黄金，转战股债市场。
美国的贵金属投资者“把特朗普当选看成好事，因此没那么大的恐慌，”Texas Precious Metals运营长暨联合创始人Tarek Saab说。Saab是特朗普2006年电视真人秀节目“The Apprentice”的决赛选手，曾与他打过高尔夫球并一起吃饭。
“我们的客户中多数人是特朗普的支持者...因此(黄金销售)这个领域有一点放缓。”
Saab称，Texas Precious Metals在11月的销售较选举前的10月减少约20%，10月是2016年迄今销售规模最大的一个月。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust在美国大选后交易日上扬后，已下滑4.8%，创下2013年4月以来最大的八日跌幅。
现货金在大选后一度飙升近5%，站上每盎司1,337美元，但随后掉头下跌，并触及1,200附近的五个半月低点。
“我感觉特朗普的政策基本上应该是有利于经济的，我相信特朗普就任总统后，将帮助重振美国经济，”Saab说。
美国达拉斯的一家大型黄金交易商--Dillon Gage在11月迄今的黄金销量略低于10月，不过高于去年同期。该公司表示，大选当周的黄金销量骤增50%，不过随后一周又下降了约20%。
“我认为在奥巴马当政时期，美国存在很强的焦虑情绪，促使人们购买黄金，”Dillon Gage执行长Stephen Miller说。
特朗普的胜选令美国黄金持有者间、被Miller称为“焦虑因素”的情绪减轻。
但之前卖出金币和金条的欧洲交易商一直很忙。
“客户自10月底以来已经买入远超过500千克(652千克)，这已经令11月成为2012年12月(702千克)以来净流入最高的月份，而11月还有约10天才会过完，”伦敦BullionVault研究主管Adrian Ash表示，他指的是在线黄金交易平台的客户。
“大选之前美国新买兴曾平息。11月首次美国买家较12个月每日均值上升35%，紧随英国(上升56%)和欧元区(上升39%)之后。”
在美国，投资者采取风险交易，这提振华尔街三大股指升至纪录高位，美元指数升至13年半高位，因预计特朗普的政策将令市场获益。
“特朗普的胜选，再加上英国脱欧公投，对欧洲来说意味着已建立的既有政治最终可能不会获胜，”纽约VanEck International Investors Gold Fund投资组合经理兼策略师Joe Foster说。
“投资于金银的很多人可能是特朗普的支持者。他们往往住在中心地带，更加保守和传统，将金银当做储存财富的方式。”(完)
(编译 郑茵/徐文焰/杜明霞；审校 戴素萍)
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