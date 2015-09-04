焦点：美国和欧元区企业活动改善 亚洲仍令人担忧

2015年8月20日在福特位于美国密歇根州的一处组装厂拍到的图片。 REUTERS/Rebecca Cook

* 全球8月制造业和服务业稳定增长

* 美国8月服务业PMI为5月以来最高

* 欧元区8月综合PMI触及四年高位

* 日本服务业以两年来最快速度扩张

路透伦敦/纽约9月3日 - 采购经理人调查显示，全球制造业和服务业8月扩张速度持平于7月，美国和欧元区表现好于亚洲。

“深挖这些数据会发现，经济增长仍不均衡，发达国家相对强劲，新兴市场却相当疲软，”摩根大通一位主管David Hensley称。

摩根大通与Markit联合编制的8月全球全行业产出指数(Global All-Industry Output Index)为53.7，与7月持平，自2012年10月以来一直保持在荣枯分水岭50上方。

Markit 8月全球服务业采购经理人指数(PMI)从7月的54.1升至54.4。而周二公布的8月制造业PMI则显示行业扩张速度为两年多来最慢。

“全球经济2015年表现要超过2014年，亚洲等主要地区的增长势头需要改善，”Hensley称。

全球PMI整合了来自美国、日本、德国、法国、英国、中国和俄罗斯的数据。

**美国服务业扩张**

从地区数据来看，美国8月服务业增速达到了5月以来最高水平，发出了第三季度经济增长良好的讯号。

美国8月Markit服务业PMI终值从7月的55.7升至56.1，但服务业平均价格出现下降，结束了25个月的连涨。

“通胀压力有所减轻，这将会支持美联储推迟加息的观点，”Markit首席经济学家Chris Williamson称。

美国供应管理协会(ISM)的另一份调查则显示，美国8月服务业增长依然强劲，但已经脱离了7月份所达到的10年顶峰。美国8月ISM制造业PMI从7月份的60.3降至59。

美洲其他地区，汇丰/Markit的数据显示巴西的服务业8月连续第六个月萎缩，但比7月份萎缩幅度稍缓。

在制造业低迷的情况下，巴西服务业萎缩步伐变得更加温和，令巴西8月份汇丰综合PMI从7月份的40.8上升至44.8，但这依然意味着巴西经济近几个月衰退程度加深。

“这对巴西经济来说不是什么好兆头，未来几个月巴西经济活动或进一步下滑，”Markit经济学家Pollyanna De Lima如是说。

**欧元区形势改善**

调查显示，欧元区8月企业活动增速为四年多以来最快。该报告突显了表现落后的法国与欧元区其他主要经济体之间的差异。

据Markit，虽然一系列调查总体乐观，但仍预示第三季经济增长率仅有0.4%左右。

“欧元区经济上行势头已开始减弱，增长看来也不再加速，”荷兰银行宏观和市场研究部主管Nick Kounis称。

Markit报告称，欧元区8月服务业PMI终值从7月的54.0升至54.4，高于初值54.3。此前该机构还公布，欧元区8月制造业PMI终值为52.3，低于初值52.4。

Markit报告亦称，欧元区8月综合PMI终值为54.3，高于初值54.1，且为2011年5月以来最高。该指数自2013年7月以来一直处在50荣枯分水岭之上。

意大利企业创下2011年初以来的最佳表现，而且德国增长加快。欧元区第二大经济体--法国则是另外一番景象，该国综合PMI降至年初以来最低。

欧洲央行(ECB)周四下调经济增长和通胀预测，警告中国可能带来更多问题，同时为扩大其规模已很庞大的资产购买计划铺路。[nL4S1194YI]

8月英国经济的表现也令人失望，英国Markit/CIPS服务业PMI创下2013年5月以来最弱增幅，而目前英国央行正在考虑何时开始升息。

“面对现实吧，8月不怎么好，一些利空事件会打压企业信心和活动，”贝伦贝格银行的Kallum Pickering说。

**日本经济改善，中国仍是忧虑所在**

日本服务业8月以近两年最快步伐扩张，缓解了7月工业生产和家庭支出数据公布后对日本经济增长的担忧。

日本8月Markit/日经服务业PMI升至53.7，为2013年10月以来最高位，7月为51.2。

由于出口和消费者支出趋疲，日本经济第二季出现萎缩。该国政府希望第三季经济能恢复增长，以实现它对激活经济的承诺。

印度服务业8月连续第二个月增长，央行仍面临再次降息以支持经济的压力。印度8月Markit/日经服务业PMI从前月的50.8升至51.8。

分析师依然担心中国经济状况，本周早前公布的财新/Markit中国8月PMI数据显示，制造业和服务业都在放缓。近几周引起全球市场大幅波动的中国股市周四和周五逢假期休市。(完)

(编译 王丽鑫/孙国玉/许娜/白云; 审校 徐文焰/张荻/龚芳)

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