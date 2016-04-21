美国与德国民众对TTIP的支持率暴跌--调查

路透柏林4月21日 - 一项调查周四显示，美国与德国民众对跨大西洋贸易与投资伙伴关系协定（TTIP）的支持率大幅下降。

该调查显示，仅有17%的德国人认为TTIP是好事，而两年前这一比例为55%。YouGov受贝塔斯曼基金会委托进行这项调查。

仅有18%的美国人支持TTIP，而2014年这一比例为53%。近半美国受访者称，他们对TTIP不够了解，无法发表意见。

默克尔即将在汉诺威与奥巴马会晤，TTIP料为首要议题。

德国官员在双方会晤前表示，他们仍对奥巴马明年1月离任之前欧盟与美国可达成一项广泛的“政治协议”感到乐观。各方希望那之后可与奥巴马的继任者达成TTIP。

但诸多迹象表明，近几周欧洲国家对TTIP谈判缓慢的进展愈发失去耐心。TTIP谈判将于下周在纽约重新启动。

德国经济部长加布利尔周三称，TTIP谈判已“冻结”，并质疑美国是否真想达成协议。

之前一天，法国贸易部长威胁停止TTIP谈判，称谈判缺乏进展。（完）