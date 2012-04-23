欧洲疲弱数据和区内政治风险拖累欧元受挫

* 政局不确定性和预定公债标售令欧元承压

* 荷兰政局忧虑升温;本周将召开FOMC、日本央行会议

* 欧元兑美元守住1.3000美元支撑位

路透纽约4月23日电---欧元兑美元周一下滑,因欧元区数据不振,且荷兰预算磋商破裂,令人担心区内债务危机或波及体质更为强健的国家.

分析师表示,对欧元的情绪偏空.大多数投资者寻求,在本周意大利和荷兰标售公债前,一旦欧元走强即卖出.

荷兰政府未能就紧缩达成一致,荷兰首相吕特(Mark Rutte)称周一已递交辞呈.分析师称,荷兰需要就紧缩举措达成一致,才能避免像西班牙那样借贷成本激增.

分析师指出,预算僵局同样威胁到荷兰AAA评级.

民间数据显示,德国制造业活动在4月意外加速萎缩,萎缩速度创下近三年来最快,同样令欧元承压.欧元区制造业和服务业萎缩程度同样加深.

"迄今为止,对2012年外汇市场影响较大的因素应该是欧元区经济成长不振的程度.今天公布的德国制造业采购经理人指数(PMI)大跌只是个开头,"Westpac资深汇率策略师Richard Franulovich说.

意大利公债收益率(殖利率)激扬,法国公债收益率亦然,此前法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)在总统大选第一轮投票中获胜.奥朗德曾承诺重新协商欧洲预算案.

纽约汇市尾盘,欧元兑美元跌0.5%,至1.3151美元,路透数据显示,守在上周五所及两周高位1.3226美元下方.荷兰首相递交内阁辞呈一事打压欧元兑美元跌破位於100日移动均线切入位1.3118美元的支撑位,随後欧元触及日低.

许多市场人士预计欧元将交投在1.3000-1.3300区间内,对欧元区疲弱经济成长的忧虑可能主导市场人气.不过分析师表示,如果欧元跌穿1.30美元的强劲技术支持位,欧元可能大跌.

其他欧元相关资产周一也下跌.CurrencyShares Euro Trust ETF下滑0.5%,这导致CBOE EuroCurrency Volatility Index.EVZ升4%,至10.27.

美银美林驻纽约技术分析师MacNeill Curry表示,技术图表显示,过去两个月欧元正形成头肩顶形态.

他说,例如周五欧元兑美元高位在1.3228美元似乎是完成了第二波升势,"暗示未来交易日弱势应大幅加速,"Curry说,欧元的关键支持位在1.3042/45美元,之後是1.30美元.

欧元兑日圆跌0.9%,至106.75日圆,欧元未能从周末增加国际货币基金组织(IMF)放贷能力以抑制欧债危机的协议中得到支持.分析师表示,尽管IMF得以筹集逾4,000亿美元新资金,但仍远低於目标6,000亿美元,且新资金附带进一步监管的要求.

**政治风险因素逼近**

尽管荷兰的消息并不令人意外,但它引发投资人担忧政治的不确定性将使欧元区国家实施紧缩措施的承诺成疑,加上投资人愈发担忧西班牙摇摇欲坠的公共财政状况.

评级AAA的荷兰的公债和可比德债收益率(殖利率)差扩阔至三年来最阔水平,意大利公债和可比德债收益率差也走宽.荷兰和意大利均在周二标售公债.

投资人亦担忧法国总统候选人奥朗德在下月选举胜出将可能导致法国放松执行紧缩举措的承诺.在周日法国总统大选第一轮投票中,总统萨科齐所得的支持率落後.

法国总统大选最後一轮投票与希腊议会选举同日进行,希腊两个支持救助计划的主要政党的支持率均处於有史以来的低位.爱尔兰也将在5月31日就欧元区财政联盟协议举行全民公投.

在美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二开始维期两天的政策会议前,美元指数上涨.投资人密切关注决策者是否会提前美联储开始升息时间的预期.

美元指数.DXY尾盘升0.2%,至79.384.

美元兑避险日圆跌0.5%,至81.13日圆.在日本央行周五政策会议前举行前,日圆升幅料受限.市场预期这次日本央行会议将推出新的宽松措施.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3154 1.3221 -0.51 +1.61 1.2945

美元/日圆 81.17 81.54 -0.45 +5.50 76.94

欧元/日圆 106.75 107.76 -0.94 +7.22 99.56

美元/瑞郎 0.9131 0.9086 +0.50 -2.61 0.9376

英镑/美元 1.6126 1.6124 +0.01 +3.80 1.5535

美元/加元 0.9908 0.9915 -0.07 -2.80 1.0193

澳元/美元 1.0314 1.0377 -0.61 +0.87 1.0225

欧元/瑞郎 1.2016 1.2015 +0.01 -1.05 1.2144

欧元/英镑 0.8155 0.8195 -0.49 -2.09 0.8329

新西兰元/美元 0.8127 0.8187 -0.73 +4.41 0.7784

美元/挪威克朗 5.7392 5.7170 +0.39 -3.97 5.9766

欧元/挪威克朗 7.5504 7.5607 -0.14 -2.42 7.7379

美元/瑞典克朗 6.7562 6.6825 +1.10 -1.91 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.8858 8.8407 +0.51 -0.31 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/利棣儿;审校 母红

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