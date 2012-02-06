严寒导致欧洲更多人丧生 交通受创

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透基辅/伦敦2月5日电---（记者 Richard Balmforth/Michael Holden）席卷欧洲的严寒周日导致死亡人数继续上升，大范围交通中断，数千人失去电力供应。极寒天气下周还将持续不退。
从东向西的严寒导致东欧数百人冻死，主要机场警告称航班可能延期或取消。
英国气象局Met Office气象员Steven Keates预计，严寒料将持续，并扩散至其他地区。
“天气仍将非常寒冷，不过气温可能高於本周碰到的极寒水平，”Keates对路透表示。
“南欧和东欧可能越发不稳定，意大利至希腊以及巴尔干半岛有降雪可能。”
波斯尼亚宣布进入紧急状态，此前有七人在严寒中丧生，雪崩和强风导致东部数百村庄与外界失去联系。
随着寒冷天气西移，运输网络也遭受重创，促使法国和英国大部分地区发布恶劣天气预警。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。