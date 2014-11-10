一周焦点：欧洲料迎来黯淡经济数据 证明经济需要更多扶助

2014年10月26日在法兰克福拍到的图片。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透伦敦11月9日 - 欧洲央行总裁德拉吉说服同僚同意向欧元区经济注资的目标后，即将迎来的几份国内生产总值(GDP)报告，可能正好将显示为何经济可能需要更多帮助。

欧洲央行上周没有加大火力，预计在观望12月向银行提供第二轮低息贷款的效果后，再做进一步的考虑。

不过在欧洲央行出现意见不合的迹象后，德拉吉确实排除异议，使管委会一致同意让欧洲央行资产负债表将“向2012年初时的水平扩张”，即比目前高出约1万亿(兆)欧元。

分析师抓住“向”这个字眼，这个词令人怀疑这是否是硬性目标。欧洲央行能否克服针对全面实施量化宽松的反对意见也仍然存疑。

本周欧元区有一系列第三季GDP数据出炉，结果不太可能让人满意。西班牙已经公布第三季GDP较前季成长0.5%，即便可能会有其他国家表现好于西班牙，也不会有太多。

欧元区今年第二季经济仅成长0.1%，德国萎缩0.2%。

经济反弹的希望落空，因为欧洲最大经济体--德国--都难以录得增长，而且周五公布数据可能显示陷入衰退。从技术上讲，经济连续两季出现下降即意味陷入衰退。

路透调查预估为欧元区和德国第三季GDP均成长0.1%，法国可能成长0.2%，意大利料再次略微萎缩。

“似乎欧元区和德国避免了技术性衰退。但明确地说，即便情况没有变差也没有理由感到兴奋，”ING分析师在给客户的报告中称。

法国与意大利不断向欧盟施压，要求欧盟多加关注提振成长，而非减债，以防落入衰退，并且给他们时间推动结构性的经济改革。

比起货币政策措施，提高政府支出应该更有可能为经济带来直接的影响，在需求如此低迷之际，货币政策举措通常成效并不明显。但具备支出能力的德国，并不接受这样的观点。

**分道扬镳**

那将成为20国集团(G20)领袖本周末在澳洲举行经济会议的讨论主题，美国与其他国家可能重新呼吁德国为提振成长做更多的付出。

全球主要央行目前走向各自不同，这样的情势可能对金融市场与支撑市场的经济造成压力。

美国非农就业数据显示，10月失业率下滑至5.8%的六年低位，为美国联邦储备委员会(美联储/FED)结束购债计划的决定提供支撑。

与此同时，日本央行进一步加大刺激力度，欧洲央行对于是否跟进大伤脑筋。

由于日本的新政策行动有可能进一步推低日圆，欧元兑美元也因为欧洲央行促通胀的努力而下跌，因此不能排除布里斯班G20峰会也会讨论货币贬值问题的可能。

“欧洲央行明显希望自己能在竞相促通胀的全球货币战中占据有利地位，与日本央行有意推动日圆贬值一样，它的目标是要削弱欧元，”G+ Economics的首席经济学家Lena Komileva说。

韩国央行总裁周五表示，眼看日圆大跌损害韩国出口的竞争力，韩国对此不会不采取行动。

英国央行周三将公布季度通胀报告。在薪资依然几乎没有增长，9月通胀率降至只有1.2%的情况下，英国央行内部的分歧暗示，首次升息的时间可能进一步推迟。

最新的路透调查显示，受访分析师中，预计英国央行将在2015年第一季进行首次升息的人数与预期将在更晚时间点升息的人数几乎各占一半。(完)

(编译 王丽鑫/李爽/陈宗琦/白云; 审校 许娜/杜明霞/张荻)

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