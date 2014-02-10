欧洲股市升势动能渐失 西班牙股市受创

* FTSEurofirst 300指数升0.1%，Euro STOXX 50指数跌0.2%

* Euro STOXX 50指数在关键阻力位水准停止

* 有拉美敞口的西班牙股市再度承压

路透巴黎2月10日 -欧洲股市周一回稳，交投清淡，在两日上扬后稍稍喘息，因投资人等待澄清美国联邦储备委员会(FED/美联储)计划进一步缩减刺激措施的步幅。

营收约半数来自拉美的西班牙蓝筹股企业Banco Santander (SAN.MC)，BBVA(BBVA.MC)和Telefonica (TEF.MC)再度受创，大跌1.2-1.9%，交易商指因担心巴西雷亚尔等当地货币。

“最好不要碰在新兴市场还有敞口的股票，新兴市场的麻烦可能刚刚开始。”Brown Editore市场分析师RiccardoDesignori表示。

泛欧绩优股FTSEurofirst300指数.FTEU3收升0.1%，至1,301.09点，在过去两个交易日升2.2%。交投清淡，成交量为90日均值的约82%。

欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E跌0.2%%，报3,032.53点，盘中未能突破关键阻力水准-50日移动均线切入位3,047.84点。

新任美联储主席叶伦周二和周四将分别在美国众议院和参议院作证讲话。

英国富时100指数.FTSE收高0.3%，报6,591.55点；德国DAX指数.GDAXI收低0.13%，报9,289.86点；法国CAC-40指数.FCHI收高0.21%，报4,237.13点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。