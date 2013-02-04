版本:
中国
国际财经 | 2013年 2月 4日 星期一 08:36 BJT

欧洲27家银行将再向欧央行还贷35亿欧元

路透法兰克福2月1日 - 欧洲银行业下周将再偿还35亿欧元欧洲央行的三年期贷款,使欧洲央行的资产负债表进一步缩减.多家银行本周已共计归还1,370亿欧元.

欧洲央行称,下周将有27家银行偿还贷款,而央行公布的金额低于路透调查市场预期的200亿欧元,但调查中的预估差距相当大,预估从零到1,500亿欧元都有.

欧洲央行资产负债表规模可能因此缩减至约2.8兆(万亿)欧元,为2012年2月以来最低.(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐