欧洲27家银行将再向欧央行还贷35亿欧元

百胜中国第一季同店销售意外增长 股价在盘后劲升10%
路透4月5日 - 百胜中国控股公布季度同店销售意外上扬，因该公司扭转旗下必胜客餐厅表现的努力开始得到回报。
路透法兰克福2月1日 - 欧洲银行业下周将再偿还35亿欧元欧洲央行的三年期贷款,使欧洲央行的资产负债表进一步缩减.多家银行本周已共计归还1,370亿欧元.
欧洲央行称,下周将有27家银行偿还贷款,而央行公布的金额低于路透调查市场预期的200亿欧元,但调查中的预估差距相当大,预估从零到1,500亿欧元都有.
欧洲央行资产负债表规模可能因此缩减至约2.8兆(万亿)欧元,为2012年2月以来最低.(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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路透马尼拉4月6日 - 亚洲开发银行表示，发展中的亚洲地区今年或将录得16年来最慢年增速，因其要适应中国的再平衡，以及全球政策不确定性可能产生溢出效应。
路透4月5日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛周三表示，英国已出现消费放缓，而且情况可能恶化，凸显出在利率问题上有必要保持谨慎。