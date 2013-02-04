欧洲27家银行将再向欧央行还贷35亿欧元

路透法兰克福2月1日 - 欧洲银行业下周将再偿还35亿欧元欧洲央行的三年期贷款,使欧洲央行的资产负债表进一步缩减.多家银行本周已共计归还1,370亿欧元.

欧洲央行称,下周将有27家银行偿还贷款,而央行公布的金额低于路透调查市场预期的200亿欧元,但调查中的预估差距相当大,预估从零到1,500亿欧元都有.