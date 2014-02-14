《路透精英汇》应关闭远未能通过欧洲央行测评的银行--欧元集团主席

路透海牙2月13日 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆周四表示，应该关闭远未能通过今年欧洲央行测试的银行。

在11月接过银行业监管责任之前，欧洲央行将对欧元区128家大型银行进行一次综合测评。

欧元区银行业单一监督机构主管努伊在本周稍早曾表示，如果银行未能通过测试，那么可能会被关停。若是为了拯救这些银行而采取合并措施，并非是解决方案。

“我非常同意努伊所说的...也就是如果银行状况非常差，那么就得让他们关闭，”迪塞尔布洛姆在路透欧元区峰会的一次访谈中表示。

“她的观点是，我们要以强硬的方式来处理，这是我们所需的信号--银行业需要认识到这个信号，金融市场也是如此，欧洲的公民也应注意这个信号，”他说。

迪塞尔布洛姆表示，欧元区应尽快改善其银行业状况，因为这对欧元区经济复苏至关重要。他还称银行已经不等评估结果出炉，就开始采取行动。

“我不清楚资产质量评估的结果将会如何，但是...明智的银行不会坐等结果，而是会思考如何积极解决问题。我认为在我们讲话时，它们正在行动，”他称。

迪塞尔布洛姆称，在5月欧洲议会选举前完成有关如何关停银行并为其买单的磋商显得更为重要，因为反对欧洲一体化的党派正在日渐赢得人心。

“人们对结局感兴趣，它们希望看到我们在欧洲的政策是出于好的目的。建立一个银行业联盟来保证银行业者再度支撑经济，而非相反--这就是人们希望看到的结局，”他表示。

要完成银行业联盟的构建，需要欧洲议会和欧元区各国政府之间达成协议，决定由谁判断银行是否应该关闭以及由谁买单的问题。

关停所需的资金将由在所有欧元区成员国营业的银行提供，10年后这些资金总额将达到550亿欧元(约合750亿美元)，届时所有资金都将集中到一起。

在那之前，关停成本都必须主要由破产银行母国买单。为了打破这种“恶性循环”，欧洲央行和欧洲议会呼吁把集中解决资金的时间从10年缩短至五年。

迪塞尔布洛姆称这将很困难。“重新开始和彻底改变都会很难，因此我预计不会有根本性的变化，”他说。

他表示，550亿欧元足够用了，因为这笔资金用于为一家关停破产银行买单之前，这家银行的股东、债券持有人以至大额储户都要作出些牺牲。

“我们认为550亿欧元够用了。如果(在解决程序)一开始就动用这些钱，那就不够...但在程序最后使用就足够了。”迪塞尔布洛姆说。(完)

(编译 洪曦/朱晓军/杜明霞；审校 张荻/徐文焰)

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